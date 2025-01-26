У Запоріжжі деблокували тіло ще одного загиблого внаслідок удару 18 січня

У Запоріжжі рятувальники завершили пошукові роботи після обстрілу 18 січня, діставши з-під завалів тіло загиблого чоловіка.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. До пошуків залучали кінологічні розрахунки, 178 рятувальників та 40 одиниць техніки.

Роботи тривали дев’ять днів.

Пошуково-рятувальні у Запоріжжі / Фото: ДСНС

Обстріл центру Запоріжжя стався 18 січня. Російські війська завдали удару, внаслідок чого загинули двоє людей, ще десятеро отримали поранення. За словами очільника ОВА Івана Федорова, було частково зруйновано адмінбудівлю промислового об’єкта, пошкоджено житлові будинки та приватний транспорт.