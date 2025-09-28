        Суспільство

        У Європі посилюють ППО в аеропортах, Естонія попереджає про можливі збої GPS

        Сергій Бордовський
        28 Вересня 2025 11:48
        читать на русском →
        Мобільна радіолокаційна установка біля аеропорту Копенгагена в Данії цього тижня / Фото: Стівен Кнап/EPA
        Мобільна радіолокаційна установка біля аеропорту Копенгагена в Данії цього тижня / Фото: Стівен Кнап/EPA

        У кількох цивільних аеропортах Європи почали встановлювати додаткові військові радари і системи протиповітряної оборони на тлі зростаючої загрози дронів. Причиною стали інциденти у Данії, де через появу безпілотників тимчасово закривали аеропорти, зокрема в Копенгагені та Осло, про це пише Reuters. Подібні випадки підтверджує і The Guardian.

        На тлі цих подій ЄС та країни-союзники обговорюють створення так званого «дронового щита» — мережі сенсорів, радарів та систем перехоплення для захисту кордонів і стратегічної інфраструктури. Про це повідомляє RFE/RL. А за інформацією AP News, оборонні міністри Європи вже погодилися розпочати реалізацію цього проєкту.

        GPS-збої в Естонії

        Тим часом у Естонії авіаційні служби попередили про можливі збої сигналу GPS, які триватимуть до 14 листопада. Про це повідомляє ERR News. За їхніми даними, проблеми з навігацією у Балтійському регіоні з весни 2024 року вже вплинули більш ніж на 123 тисячі польотів.

        Реклама
        Реклама

        Фахівці пояснюють, що найбільший ризик полягає у можливих ускладненнях під час заходу на посадку та плануванні маршрутів. Як пише Defense News, Європейський Союз вже оголосив про модернізацію навігаційних систем у відповідь на зростання російських спроб глушити GPS.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини