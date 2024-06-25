У ЄС погодили кандидатуру фон дер Ляєн на посаду глави Єврокомісії, – ЗМІ

Лідери країн Євросоюзу погодили кандидатури на посади голів Європейської комісії, Європейської ради та високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки.

Як повідомляє “Суспільне” з посиланням на джерела в ЄС, кандидатури Урсули фон дер Ляєн та Каї Каллас висунуть на пост голови Єврокомісії та голови дипломатії ЄС відповідно. Таке погодили три найбільші партії Європарламенту (ЄНП, СіД та АЛДЄ).

Водночас, за словами співрозмовників, проти кандидатури фон дер Ляєн виступав голова Європейської Ради — Шарль Мішель.

“Кандидатуру Каллас рекомендував президент Франції Еммануель Макрон, утім премʼєр-міністрка Італії Джорджа Мелоні була невдоволена, що з нею провели “недостатньо консультацій”, — сказало одне з джерел.

Як пише німецьке видання Suddeutsche Zeitung з посиланням на агентство dpa, лідери країн ЄС також домовилися висунути на пост голови Євроради експрем’єра Португалії Антоніу Кошту на початковий термін два з половиною роки. На цій посаді він відповідав би за підготовку самітів ЄС і ведення робочих сесій.

Відповідно до загальноприйнятої практики, якщо Кошта добре виконає свою роботу, він зможе отримати другий термін на посаді.

Голову Комісії та головного дипломата ЄС призначають на один законодавчий період ЄС, тобто приблизно на п’ять років.