У Вірджинії керуючий супермаркетом розстріляв підлеглих

Керуючий магазином Walmart в американському штаті Вірджинія розстріляв своїх співробітників. Попередньо 10 людей убито. Він зайшов до кімнати відпочинку та почав стріляти по підлеглих.

У магазині Walmart у місті Чесапік, штат Вірджинія, сталася стрілянина, повідомляє з посиланням на місцеву поліцію СNN.

Офіцери поліції приїхали до магазину близько 22.12 за місцевим часом (в Україні було 05.12). Всередині Walmart вони виявили кілька поранених та загиблих, але точна кількість жертв поки не повідомляється.

Представник поліції заявив журналістам, що їх «менше десяти».

Людина, яка відкрила стрілянину, імовірно, мертва, вважають у поліції. Влада міста також повідомила про смерть стрільця. При цьому в поліції наголосили, що не відкривали вогонь.

Офіцери продовжують огляд приміщень усередині торговельного центру. Місцевих жителів попросили не наближатися до місця події.