У військкоматах та ВЛК по всій країні проводяться обшуки

Державне бюро розслідувань та поліція проводять обшуки у військкоматах та ВЛК у низці областей.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

“Сьогодні відбуваються обшуки у низці військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей. Слідчі дії проходять у межах розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення військовослужбовців, які займають керівні посади в обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Загалом встановлено 388 осіб відносно яких є сумніви щодо законності отримання ними постанов ВЛК про непридатність до військової служби. Вилучається медична документація, яка може підтвердити факти ухвалення протиправних рішень про непридатність до військової служби, особові справи тощо”.

У ДБР зазначили, що перевірки відбуваються на виконання рішення РНБО. Порушені кримінальні провадження, у тому числі за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою особою повноважень).

Крім того, у ДБР повідомили, що наприкінці минулого тижня в Одеській та Миколаївській областях, а також Херсонському та Бериславському районних військкоматах провели 15 обшуків. Як зазначають у Бюро, заклади перевіряються на корупційні дії персоналу під час мобілізації, незаконне “звільнення” від мобілізації офіцерів запасу та інших військовозобов’язаних осіб.

“В ході попередніх перевірок вже виявлено непоодинокі факти зловживань воєнкомів та безпідставного зняття з військового обліку офіцерів запасу на підставі фіктивних довідок військово-лікарняних комісій. Наразі за результатами перевірок трьом посадовим особам військкоматів повідомлено про підозри”.

Джерела УП повідомляють, що 22 серпня поліція проводила масові обшуки у військкоматах в низці регіонів, зокрема в Одесі та Рівному.

Поліція підтвердила, що проводить обшуки.

“22 серпня оперативники, слідчі та прокурори проводять понад 200 одночасних обшуків у всіх регіонах країни. Слідчі дії тривають за місцем розташування МСЕК та ВЛК, у приміщеннях ТЦК та за місцем проживання причетних до “схем” осіб.

…У межах відпрацювання виявлені масштабні корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи даних установ у всіх регіонах країни. За всіма викритими фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження.

Зокрема, за певну винагороду фігуранти проваджень допомагали громадянам з оформленням групи інвалідності чи визнанням їх тимчасово непридатними до служби. Такі дії дозволяли відтермінувати чи взагалі уникнути призову на військову службу”.