У Туреччині подали позов до Міжнародного кримінального суду проти Нетаньягу

Турецькі правозахисники та колишній депутат від правлячої партії подали позов проти прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Мін’юсту для подальшого направлення у Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Про це повідомив правозахисник Метін Кюлюнк у соцмережі Х.

Зокрема, Мюджахіт Бірінджі, Бурак Бекіроглу та Кюлюнк звинувачують Нетаньягу у «геноциді та злочинах проти людяності» у секторі Газа.

Юрист зазначив, що судовий позов, який налічує 23 сторінки, передано до офісу з комунікацій Міністерства юстиції з метою відправлення до Міжнародного кримінального суду.

На сайті МКС на даний час немає інформації про цей позов.