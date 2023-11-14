Політика

У Туреччині подали позов до Міжнародного кримінального суду проти Нетаньягу

14 Листопада 2023 19:21
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суд, туреччина

Турецькі правозахисники та колишній депутат від правлячої партії подали позов проти прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Мін’юсту для подальшого направлення у Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Про це повідомив правозахисник Метін Кюлюнк у соцмережі Х.

Зокрема, Мюджахіт Бірінджі, Бурак Бекіроглу та Кюлюнк звинувачують Нетаньягу у «геноциді та злочинах проти людяності» у секторі Газа.

Юрист зазначив, що судовий позов, який налічує 23 сторінки, передано до офісу з комунікацій Міністерства юстиції з метою відправлення до Міжнародного кримінального суду.

На сайті МКС на даний час немає інформації про цей позов.


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