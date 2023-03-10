У Туреччині оголошено дату виборів

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, як і очікувалося, офіційно затвердив 14 травня датою проведення президентських та парламентських виборів, повідомляє агентство “Анадолу”.

Спочатку вибори були заплановані на 18 червня, проте Ердоган неодноразово заявляв, що голосування може відбутися раніше. У його партії вказували, що вибори у червні збігатимуться з піком туристичного сезону, тому їх краще перенести.

Раніше цього тижня Опозиційний блок Туреччини висунув голову Республіканської народної партії Кемаля Киличдароглу як кандидат на майбутніх президентських виборах.

Західні ЗМІ називають майбутні вибори “найбільшим випробуванням” для Ердогана за останні 20 років.