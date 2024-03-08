Кримінал

У США заарештували аналітика розвідки за продаж секретних документів

8 Березня 2024 12:52
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сша, шпигун
Ілюстративне фото / Getty Images

У США заарештували аналітика розвідки, сержанта Корбейна Шульца, якого звинувачують у продажі секретних документів.

Про це повідомляє Мін’юст країни.

Сержанта Корбейна Шульца звинуватили за шістьма пунктами у змові з метою отримання і розголошення військової оборонної інформації та підкупі державного службовця. Слідство стверджує, що Шульц мав надсекретний допуск до безпеки Штатів і збирав секретну військову інформацію.

За версією слідства, Шульц вступив у змову з особою, ідентифікованою як “Конспіратор А”. Той доручив Шульцу зібрати інформацію, пов’язану з різноманітними системами військового озброєння США, включно з секретною інформацією, а також інформацією, пов’язаною з потенційними планами Сполучених Штатів у випадку військового нападу на Тайвань.

Частина інформації, яку Шульц надав “Конспіратору А”, включала документи, пов’язані з високомобільною артилерійською ракетною системою (HIMARS), інформацію про гіперзвукове обладнання, дослідження майбутнього розвитку збройних сил США, дослідження великих країн, таких як Китайська Народна Республіка, а також підсумки військових навчань і операцій. В обмін на документи та інформацію “Конспіратор А” здійснив щонайменше 14 платежів Шульцу на загальну суму приблизно 42 000 доларів США.

Зазначається, що “Конспіратор А” повідомив Шульцу, що живе в Гонконзі і працює в геополітичній консалтинговій фірмі, що базується за кордоном.


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