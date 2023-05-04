Суспільство

У США схвалено першу в світі вакцину від вірусу RSV

4 Травня 2023 17:52
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вакцина

У США схвалено першу у світі вакцину від респіраторно-синтиційного вірусу (RSV). Цей вірус є однією з основних причин захворювань дихальних шляхів у немовлят та дітей віком до 5 років, але вражає і дорослих. Тільки у США щорічно реєструються тисячі смертей, викликаних наслідками захворювання.

Головний регуляторний орган США, що спостерігає за фармакологією – The US Food and Drug Administration (FDA) – схвалив вакцину Arexvy, розроблену фармацевтичною компанією GSK. Її ефективність оцінюється у 82,6%. Побічні ефекти мінімальні і включають в основному болючість у місці уколу.

Далі вакцина має пройти затвердження в інших регуляторних органах. Передбачається, що вже через кілька місяців Arexvy буде доступною для застосування у людей старше 60 років.

Респіраторно-синтиціальний вірус вражає бронхи та легені. У США від нього щороку гинуть 100-300 дітей віком до п’яти років, понад 50 тисяч дітей потрапляють до лікарень. У дорослих він становить особливу небезпеку для людей похилого віку, людей зі зниженим імунітетом і хронічними захворюваннями.

Загалом у США щороку через нього помирають від шести до десяти тисяч людей віком від 65 років, від 60 до 120 тисяч вимагають госпіталізації. У дорослих без супутніх захворювань він частіше проходить як звичайна застуда, але може залишати наслідки у вигляді багатомісячних слабкостей та виснажливого кашлю.

Розробки вакцин від RSV проводять у багатьох країнах світу понад 60 років, з моменту його відкриття у 1955 році.


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