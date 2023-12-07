Політика

У Сербії зареєстрували філію організації Медведчука “Другая Украина” — “Схеми”

7 Грудня 2023 14:55
читать на русском →
Медведчук

У Сербії зареєстрували філію російської громадської організації «Другая Украина», яку після обміну у рф створив обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук.

Про це пишуть «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода»).

За даними розслідувачів, керівником підрозділу організації став кандидат у депутати парламенту Сербії Драган Станоєвич, який публічно підтримує російську агресію.

Саму організацію «Другая Украина», засновану Медведчуком у росії, після розширення на Сербію перейменували з «регіонального» у «міжнародний громадський рух». Також, за даними журналістів, в організації Віктора Медведчука змінився керівник: громадянин рф Роман Коваленко замінив колишнього ведучого каналу «112 Україна» Дениса Жарких.

Відповідно до даних з офіційного витягу, сербська філія декларує метою своєї діяльності «налагодження взаємовигідної співпраці між народами Сербії, росії та України».

За даними платформи YouControl, в Україні Драган Станоєвич досі є керівником ТОВ Спільна україно-югославська фірма «Юг-Укр-Контракт», має майно у Київській та Дніпропетровській областях.

У коментарі журналістам Станоєвич зазначив: «Моя ідея не в тому, щоб допомагати Медведчуку, впевнений, він моєї допомоги не потребує, а допомагати українцям, які звертаються. Мене засмоктувати у вашу політичну війну не вийде, бо влада тимчасова, а народ вічний, і я роблю все, що можу, саме для народу».

Він додав, що «ніколи не підтримував жодної агресії», як і не збирається підтримувати українську владу.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Грудня 2023 17:29

Через російський обстріл зупинили роботу два блоки ТЕС
7 Грудня 2023 16:25

Дубінського залишили в СІЗО без права на заставу
7 Грудня 2023 15:56

Україна запровадила черговий пакет санкцій проти росіян
7 Грудня 2023 15:30

“Укрзалізниця” готується масово переправляти через українсько-польський кордон контрейлерні поїзди з фурами
7 Грудня 2023 13:02

Обсяг допомоги для України з боку країн Заходу сягнув найнижчого рівня 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
усі думки