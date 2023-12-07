У Сербії зареєстрували філію організації Медведчука “Другая Украина” — “Схеми”

У Сербії зареєстрували філію російської громадської організації «Другая Украина», яку після обміну у рф створив обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук.

Про це пишуть «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода»).

За даними розслідувачів, керівником підрозділу організації став кандидат у депутати парламенту Сербії Драган Станоєвич, який публічно підтримує російську агресію.

Саму організацію «Другая Украина», засновану Медведчуком у росії, після розширення на Сербію перейменували з «регіонального» у «міжнародний громадський рух». Також, за даними журналістів, в організації Віктора Медведчука змінився керівник: громадянин рф Роман Коваленко замінив колишнього ведучого каналу «112 Україна» Дениса Жарких.

Відповідно до даних з офіційного витягу, сербська філія декларує метою своєї діяльності «налагодження взаємовигідної співпраці між народами Сербії, росії та України».

За даними платформи YouControl, в Україні Драган Станоєвич досі є керівником ТОВ Спільна україно-югославська фірма «Юг-Укр-Контракт», має майно у Київській та Дніпропетровській областях.

У коментарі журналістам Станоєвич зазначив: «Моя ідея не в тому, щоб допомагати Медведчуку, впевнений, він моєї допомоги не потребує, а допомагати українцям, які звертаються. Мене засмоктувати у вашу політичну війну не вийде, бо влада тимчасова, а народ вічний, і я роблю все, що можу, саме для народу».

Він додав, що «ніколи не підтримував жодної агресії», як і не збирається підтримувати українську владу.