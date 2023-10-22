У Самарській області партизани-підпільники підірвали опору ЛЕП

Невідомі підірвали опору ЛЕП у Самарській області Росії, пишуть місцеві ЗМІ.

За даними “Бази”, підрив на лінії електропередач “Азот-Бугульма” був виявлений 20 жовтня. Електромонтер «Россетей» проводив обхід, коли за 4 кілометри від села Мухівка побачив, що біля однієї з опор зруйновано бетонну основу та надламано стійку опори.

На місце було викликано співробітників спецслужб, які виявили пластикові уламки корпусу СВУ. За попередніми даними, вибухівка була виготовлена з триперекису ацетону і маса вибухової речовини складала приблизно 1 кг.

Коли саме був зроблений підрив, поки невідомо. Останній огляд опор ЛЕП проводився у травні 2023 року.