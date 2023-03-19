У розвідці Британії спрогнозували, чи зможе Росія окупувати Запоріжжя

3 березня 2023 року влада підконтрольної Росії частини Запорізької області опублікувала указ, яким оголошувала окупований Мелітополь обласною столицею.

Призначений Росією голова області Євген Балицький заявив, що це тимчасовий захід, поки місто Запоріжжя не буде під контролем Росії, повідомляють у щоденному розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Запорізька область – одна з чотирьох областей, які президент Путін анексував як частину Російської Федерації 30 вересня 2022 року.

Росія ніколи не окупувала місто Запоріжжя, великий індустріальний центр з населенням 700 000 людей, який знаходиться приблизно в 35 км від поточної лінії фронту.

“Тихе проголошення альтернативної столиці, ймовірно, є мовчазним визнанням російською системою того, що її сили навряд чи захоплять раніше заплановані основні цілі в найближчому майбутньому”, – йдеться в повідомленні.