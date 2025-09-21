        Суспільство

        У Росії за добу обрушилися дві школи

        Віктор Алєксєєв
        21 Вересня 2025 14:11
        У місті Татарськ Новосибірської області обвалилася будівля школи № 5 / Скріншот відео
        У Росії за останню добу сталося обрушення двох шкіл, одна з яких була зведена у 1930-х роках. Про це повідомляє Настоящее время.

        У місті Татарськ Новосибірської області 21 вересня обвалилася будівля школи № 5. На момент аварії нікого всередині не було.

        Слідчий комітет РФ у Новосибірській області порушив кримінальну справу, щоб встановити, хто і коли проводив ремонт у школі.

        Татарськ розташований приблизно за 470 кілометрів на захід від Новосибірська.

        Раніше, у суботу, в Москві обрушилася будівля школи, яка перебувала на ремонті. Там упали бетонні плити з четвертого по перший поверх, притиснувши робітників, які в цей момент перебували у підвалі. Двоє загинули.

        За даними прокуратури Москви, загиблі – «робітники субпідрядної комерційної організації».


