У Росії за останню добу сталося обрушення двох шкіл, одна з яких була зведена у 1930-х роках. Про це повідомляє Настоящее время.

У місті Татарськ Новосибірської області 21 вересня обвалилася будівля школи № 5. На момент аварії нікого всередині не було.

Это школа в городе Татарск Новосибирской области. Нет, по ней не били беспилотники или ракеты. Там даже пожара не было. Она просто рухнула и все. Вот что бывает, когда власть тратит все средства на разрушение соседней страны, вместо того, чтобы отстраивать свою собственную. pic.twitter.com/Huqf5D29e9 Реклама Реклама September 21, 2025

Слідчий комітет РФ у Новосибірській області порушив кримінальну справу, щоб встановити, хто і коли проводив ремонт у школі.

Татарськ розташований приблизно за 470 кілометрів на захід від Новосибірська.

Раніше, у суботу, в Москві обрушилася будівля школи, яка перебувала на ремонті. Там упали бетонні плити з четвертого по перший поверх, притиснувши робітників, які в цей момент перебували у підвалі. Двоє загинули.

За даними прокуратури Москви, загиблі – «робітники субпідрядної комерційної організації».