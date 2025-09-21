У Росії за добу обрушилися дві школи

У Росії за останню добу сталося обрушення двох шкіл, одна з яких була зведена у 1930-х роках. Про це повідомляє Настоящее время.
У місті Татарськ Новосибірської області 21 вересня обвалилася будівля школи № 5. На момент аварії нікого всередині не було.
Слідчий комітет РФ у Новосибірській області порушив кримінальну справу, щоб встановити, хто і коли проводив ремонт у школі.
Татарськ розташований приблизно за 470 кілометрів на захід від Новосибірська.
Раніше, у суботу, в Москві обрушилася будівля школи, яка перебувала на ремонті. Там упали бетонні плити з четвертого по перший поверх, притиснувши робітників, які в цей момент перебували у підвалі. Двоє загинули.
За даними прокуратури Москви, загиблі – «робітники субпідрядної комерційної організації».