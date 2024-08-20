У російській армії створили угруповання військ “Бєлгород”, “Брянськ” і “Курськ”

У Збройних силах РФ створили угруповання військ “Бєлгород”, “Курськ” і “Брянськ”, повідомили в Міноборони РФ.

За словами міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова, ці угруповання створені для “відбиття наступу українських військ”.

Нагадаємо, 6 серпня українські війська почали наступ у Курській області РФ. Метою операції є створення буферної зони для захисту від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України.

За даними військового командування, воїни Сил оборони України взяли під контроль десятки населених пунктів. Серед них — місто Суджа.

Швидке просування углиб території країни-агресорки призвело до дезорганізації військових підрозділів російської армії, які перебували безпосередньо на кордоні або ж у ближньому тилу. Частина російських військових була змушена здатися у полон українським військам.