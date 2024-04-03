Техно

У роботі WhatsApp, Instagram і Facebook стався глобальний збій

3 Квітня 2024 22:02
соцмережі
Ілюстративне фото / akket

Користувачі платформ компанії Meta – WhatsApp, Instagram і Facebook – зіткнулися зі збоями в роботі месенджера і соцмереж по всьому світу, випливає з даних сервісу Downdetector. Збій підтвердила організація NetBlocks, яка займається моніторингом доступу в мережу по всьому світу.

Більшість користувачів, які надіслали скаргу на роботу WhatsApp, повідомили, що у них не відкривається додаток. Повідомляється про проблеми з доступом до веб-версії месенджера та отриманням повідомлень.

Користувачі Instagram і Facebook також здебільшого скаржаться на проблеми із завантаженням додатків.


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