У роботі WhatsApp, Instagram і Facebook стався глобальний збій

Користувачі платформ компанії Meta – WhatsApp, Instagram і Facebook – зіткнулися зі збоями в роботі месенджера і соцмереж по всьому світу, випливає з даних сервісу Downdetector. Збій підтвердила організація NetBlocks, яка займається моніторингом доступу в мережу по всьому світу.

Більшість користувачів, які надіслали скаргу на роботу WhatsApp, повідомили, що у них не відкривається додаток. Повідомляється про проблеми з доступом до веб-версії месенджера та отриманням повідомлень.

Користувачі Instagram і Facebook також здебільшого скаржаться на проблеми із завантаженням додатків.