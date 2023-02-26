Суспільство

У РНБО розповіли, чому українців не попередили про повномасштабну війну

26 Лютого 2023 15:16
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війна, данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українців заздалегідь не попередили про початок повномасштабного російського вторгнення, аби не допустити паніки

Про це Данілов розповів у інтерв’ю Wirtualną Polska

“Було декілька сценаріїв щодо початку війни. Дат було багато. Було на 22-ге, ми вже мали карту псковських десантників”, – каже Данілов.

За його словами, Україна отримувала багато дат-попереджень від західних партнерів. Спершу про напад говорили у листопаді, потім – в грудні, потім називали 15 січня. Цих дат було багато.

“Крайня, коли ми зрозуміли, що це було на 22-ге, це коли ми вже мали після вторгнення картину, карту псковських десантників, однієї з частин псковських десантників, яка безпосередньо мала заходити по тому маршруту, який був на цій мапі”, – пояснює секретар РНБО.

Данілов додав, що й справді прямого попередження про плани Росії розпочати повномасштабне попередження з дня на день не було, але 23 лютого Україна запровадила надзвичайний стан. Незважаючи на це, українські політики заспокоїли громадськість. 

На запиння журналіста “Чому українці прямо не почули, що почнеться повномасштабна війна?”, Данілов відповів: “Якби ми не готувалися до війни, ми б сьогодні не сиділи в цьому кабінеті, а російські танки вже були б у Варшаві, Празі чи Вільнюсі. Ми захищаємо не тільки свою землю, а й всю Європу. Це достатній доказ того, що готувалися до війни. Інша справа, що ми не могли допустити паніки. Першим завданням росіян була дестабілізація суспільства. Якби спалахнула масова паніка, ніхто б не впорався з нею. На совісті Путіна всі цивільні жертви, і ніхто не поспішає притягувати його до відповідальності”.


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