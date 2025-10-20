У РФ заявили про “план Лондона” ліквідувати Путіна під час зустрічі з Трампом у Будапешті

Російського диктатора Володимира Путіна попередили про неймовірну “британську змову з метою вбивства”, якщо він поїде до Угорщини на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише видання Daily Express.

Полковник російської зовнішньої розвідки Андрій Безруков, який працював під прикриттям у США, застеріг російського диктатора: “Не їдьте до Будапешта”.

Реклама

Реклама

Він закликав терміново перенести заплановану зустріч із Трампом до Дубая, щоб уникнути, як він висловився, “абсолютно підступної операції” з боку британців.

“Я маю дуже, дуже серйозні побоювання щодо Будапешта”, — сказав Безруков, чия конспірація була розкрита у 2010 році, коли російська шпигунка Анна Чапман, тоді громадянка Великої Британії, була затримана ФБР. Обох того ж року обміняли в рамках угоди про обмін 10 російських агентів.

Нині 65-річний Безруков є професором Московського державного інституту міжнародних відносин (МДІМВ), а також радником державної нафтової компанії “Роснефть”.

“Уся ментальність британців побудована так, що якщо Путіна не існує, тоді немає й проблеми. По-перше, Росія розпадеться”, — заявив Безруков у ефірі росТБ.

Він також стверджував, що правляча еліта в Лондоні “розуміє, що Британія може незабаром перестати існувати”.

“Адже еліта, яка була дуже добре організованим угрупованням, нині втрачає свою владу – не тому, що погано працює, а тому, що сама країна змінюється настільки радикально, що буквально розчиняється. І для них удар по нас, включно з абсолютно підступною операцією, яку можуть здійснити під час цієї зустрічі в Будапешті, — це рішення”.

Далі він заявив, не наводячи жодних доказів: “І вони підуть на це. Вони ризикнуть усім, бо вже зараз ризикують усім. Тож я наполегливо не радив би Путіну їхати до Будапешта”, — цитує видання ексрозвідника.

Безруков не навів жодних доказів своїх звинувачень проти британців. Після цього ведучий, головний кремлівський пропагандист Володимир Соловйов, запитав, як уникнути ризику замаху.

“Є чудова країна — Об’єднані Арабські Емірати де могла б відбутися зустріч Трампа і Путіна”, — відповів Безруков.

Соловйов заявив, що Путін “настільки хоробрий”, що, ймовірно, все одно поїде до Будапешта.

Безруков відповів: “Іноді це не добре. Верховний головнокомандувач Путін представляє країну, і тут інтереси держави важливіші за мужність однієї людини”.

Поїздка Путіна до Будапешта була б його першою від початку війни проти України у лютому 2022 року. Угорщина запевнила Москву, що не виконуватиме ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, якщо диктатор прибуде до Будапешта. Ордер пов’язаний із нібито незаконним вивезенням українських дітей до Росії та на підконтрольні їй території, що розглядається як воєнний злочин.