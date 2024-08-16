У РФ повідомили про вибухи в районі Керчі, перекривали Кримський міст

У ніч проти 16 серпня окупанти повідомили про перекриття Кримського моста.

Про це повідомляє “Крымский мост: оперативная информация” у Telegram, Кримський вітер.

“Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито”.

Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

Паблік “Кримський вітер” повідомив про вибухи в районі Керчі, а також написав з посиланням на своїх підписників, що в районі поромної переправи “валить дим”.

Крім того, телеграм-канали повідомляли про вибухи в Чорноморському, Кам’янці, що біля Сімферополя, сирену і стрільбу у Феодосії.О 7:14 окупанти заявили про відновлення руху Кримським мостом.