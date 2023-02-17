У РФ хочуть заборонити цукерки “Рошен” та аджику “Верес”

Депутати Держдуми РФ вимагають заборонити продаж цукерок “Рошен” та “Конті”, горілки Nemiroff, “Первак” та “Хортиця” та інших продуктів на території РФ. Причина — зроблено в Україні, а частина прибутку з продажу йде на підтримку ЗСУ.

Також депутати просять позбавити росіян від соняшникової олії “Соняшна” та аджики “Верес”.

“Необхідно провести термінову перевірку компаній, які володіють торговими марками та виробничими активами, що належать громадянам України, з точки зору законодавства РФ на предмет фінансування тероризму та за наявності достатніх підстав вжити вичерпних заходів щодо припинення їх діяльності на території РФ”, – йдеться у депутатському запиті до Федеральної служби фінмоніторингу.