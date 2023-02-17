Суспільство

У РФ хочуть заборонити цукерки “Рошен” та аджику “Верес”

17 Лютого 2023 08:21
61
читать на русском →
росія

Депутати Держдуми РФ вимагають заборонити продаж цукерок “Рошен” та “Конті”, горілки Nemiroff, “Первак” та “Хортиця” та інших продуктів на території РФ. Причина — зроблено в Україні, а частина прибутку з продажу йде на підтримку ЗСУ.

Також депутати просять позбавити росіян від соняшникової олії “Соняшна” та аджики “Верес”.

“Необхідно провести термінову перевірку компаній, які володіють торговими марками та виробничими активами, що належать громадянам України, з точки зору законодавства РФ на предмет фінансування тероризму та за наявності достатніх підстав вжити вичерпних заходів щодо припинення їх діяльності на території РФ”, – йдеться у депутатському запиті до Федеральної служби фінмоніторингу.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Лютого 2023 10:33
25

Британська розвідка оцінила втрати окупантів у живій силі
17 Лютого 2023 11:25
0

Проїзд у Харкові залишиться безкоштовним, поки у міста вистачить можливостей – Терехов
17 Лютого 2023 10:56
13

Схоже, російські війська навряд чи візьмуть Бахмут до 24 лютого – ISW
17 Лютого 2023 10:17
41

Харків’яни поступово переходять на українську мову – Терехов
17 Лютого 2023 09:49
100

Прокуратура показала наслідки прильотів по Харкову
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
усі думки