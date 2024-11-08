Суспільство

У “Резерв+” додали відстрочку для студентів і людей з інвалідністю
8 Листопада 2024 20:48
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мобілізація
Додаток "Резерв+" / glavnoe.in.ua

У додатку “Резерв+” тепер доступна відстрочка для студентів і людей з інвалідністю, яку раніше анонсувало Міноборони.

Щоб подати заявку, необхідно оновити застосунок.

Як повідомляла заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко, у додаток додадуть:

  • відстрочку для людей з інвалідністю;
  • відстрочку для студентів і аспірантів денної або дуальної форми навчання;
  • відстрочку для батьків багатодітних сімей.

Заступниця міністра повідомила, що оформлення відстрочки у застосунку “Резерв+” буде максимально простим: потрібно лише зайти в застосунок, надіслати запит і отримати статус відстрочки, який автоматично додасться до електронного військово-облікового документа.

Вона також зазначила, що зараз докладають зусиль, аби перевести всі відстрочки в онлайн та зробити “Резерв+” повноцінною альтернативою ТЦК.


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