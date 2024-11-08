У “Резерв+” додали відстрочку для студентів і людей з інвалідністю

У додатку “Резерв+” тепер доступна відстрочка для студентів і людей з інвалідністю, яку раніше анонсувало Міноборони.

Щоб подати заявку, необхідно оновити застосунок.

Як повідомляла заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко, у додаток додадуть:

відстрочку для людей з інвалідністю;

відстрочку для студентів і аспірантів денної або дуальної форми навчання;

відстрочку для батьків багатодітних сімей.

Заступниця міністра повідомила, що оформлення відстрочки у застосунку “Резерв+” буде максимально простим: потрібно лише зайти в застосунок, надіслати запит і отримати статус відстрочки, який автоматично додасться до електронного військово-облікового документа.

Вона також зазначила, що зараз докладають зусиль, аби перевести всі відстрочки в онлайн та зробити “Резерв+” повноцінною альтернативою ТЦК.