У Резерв+ додали нову послугу: тепер можна сплатити штраф за порушення військового обліку

У застосунку Міноборони Резерв+ з’явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік після зміни місця проживання. Нововведення дозволяє користувачам швидко закрити порушення онлайн, але не звільняє від обов’язку дотримуватись правил військового обліку.

Про це повідомили в Міноборони.

Як сплатити штраф за непостановку на військовий облік після зміни місця проживання:

завантажити Резерв+;

перейти до розділу “Штрафи онлайн” і подайте заяву про визнання порушення;

протягом трьох днів ТЦК має розглянути заяву і надіслати постанову. Після цього зʼявляється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн — 50% від повної суми. На сплату є 20 днів.

Важливо! Якщо не сплатити штраф впродовж 20 днів, доведеться сплатити повну суму — 17 000 гривень. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 гривень. Якщо ігнорувати штраф з моменту рішення про його винесення (40 днів), справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до Єдиного реєстру боржників.

“Після сплати штрафу червона стрічка в застосунку з попередженням про порушення зникне. Сплата штрафу дозволяє закрити відповідне порушення, але не скасовує обов’язку виконувати вимоги військового обліку”, — йдеться в повідомленні.

До кінця серпня в Резерв+ планують додати всі інші види порушень правил військового обліку, за які можна буде сплатити штраф.