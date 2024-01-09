Політика

У Раді зареєстрували вже п’ять версій законопроєкту про мобілізацію

9 Січня 2024 11:27
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рада, мобілізація

Станом на ранок вівторка, 9 грудня, у Верховній Раді зареєстровано вже п’ять версій законопроєкту про мобілізацію, з них один урядовий і чотири альтернативних.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що строк подачі альтернативних законопроєктів закінчився, тому, напевно, це весь перелік.

«Згідно з регламентом, відсьогодні можна вже починати розглядати закон. Як мінімум, на комітеті», — зауважив нардеп.

Железняк наголосив, що зараз триває закрите обговорення законопроєкту у спікера Ради Руслана Стефанчука з фракціями.


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