У Раді зареєстрували вже п’ять версій законопроєкту про мобілізацію

Станом на ранок вівторка, 9 грудня, у Верховній Раді зареєстровано вже п’ять версій законопроєкту про мобілізацію, з них один урядовий і чотири альтернативних.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що строк подачі альтернативних законопроєктів закінчився, тому, напевно, це весь перелік.

«Згідно з регламентом, відсьогодні можна вже починати розглядати закон. Як мінімум, на комітеті», — зауважив нардеп.

Железняк наголосив, що зараз триває закрите обговорення законопроєкту у спікера Ради Руслана Стефанчука з фракціями.