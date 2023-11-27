Політика

У Раді зареєстрували постанову про звільнення Безуглої

27 Листопада 2023 19:29
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безугла

У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення Мар’яни Безуглої з посади голови комітету з питань національної безпеки.

Про це повідомив народний депутат Ігор Кривошеєв.

Він підкреслив, що після скандальних заяв Безугла не може далі продовжувати свою роботу в цьому комітеті.

«Червоні лінії існують. Український народ в умовах війни продемонстрував, що може бути солідарним. Пані Безугла не може залишатися на посаді заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Крапка», — заявив він.

Коли проголосують за її звільнення — поки невідомо.


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