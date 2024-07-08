У Повітряних Силах розповіли деталі комбінованого ракетного удару по Україні

Близько 10-ї ранку ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування.

Як повідомили у Повітряних Силах, за попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал”;

4 балістичні ракети Іскандер-М;

1 крилату ракету 3М22 Циркон;

13 крилатих ракет Х-101;

14 крилатих ракет “Калібр”;

2 крилаті ракети Х-22;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал”;

3 балістичні ракети “Іскандер-М”;

11 крилатих ракет Х-101;

12 крилатих ракет “Калібр”;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

“Світ має жорстко відреагувати на цей злочин. І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території росії взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця”, – заявив Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

В результаті ракетної атаки, росія пошкодила понад 50 цивільних об’єктів, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.

Загинуло 28 осіб:

11 – на Дніпропетровщині

17 – у Києві

Поранено 112 осіб:

62 – на Дніпропетровщині

48 – у столиці

2 – у Київській області.

Аварійно-рятувальні роботи на місцях найбільших ударів тривають. Працюють рятувальники, поліцейські, комунальники.