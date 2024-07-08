У Повітряних Силах розповіли деталі комбінованого ракетного удару по Україні

Близько 10-ї ранку ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування.
Як повідомили у Повітряних Силах, за попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал”;
- 4 балістичні ракети Іскандер-М;
- 1 крилату ракету 3М22 Циркон;
- 13 крилатих ракет Х-101;
- 14 крилатих ракет “Калібр”;
- 2 крилаті ракети Х-22;
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал”;
- 3 балістичні ракети “Іскандер-М”;
- 11 крилатих ракет Х-101;
- 12 крилатих ракет “Калібр”;
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
“Світ має жорстко відреагувати на цей злочин. І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території росії взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця”, – заявив Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
В результаті ракетної атаки, росія пошкодила понад 50 цивільних об’єктів, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.
Загинуло 28 осіб:
- 11 – на Дніпропетровщині
- 17 – у Києві
Поранено 112 осіб:
- 62 – на Дніпропетровщині
- 48 – у столиці
- 2 – у Київській області.
Аварійно-рятувальні роботи на місцях найбільших ударів тривають. Працюють рятувальники, поліцейські, комунальники.