Суспільство

У Повітряних силах анонсували нові удари РФ по Україні

13 Листопада 2022 17:59
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ракетний удар, росія

Росія не відмовилася від своїх намірів тероризувати український народ та знищувати інфраструктуру, тому ворог може завдати нового масованого удару по нашій державі.

Про це в ефірі телеканалу Freedom заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, повідомляють Факти.

За його словами, нова атака не обов’язково буде в понеділок, адже все залежить від багатьох факторів.

“Ймовірно, це може бути щось із використанням як крилатих ракет, так і ударних безпілотників. У море знову вийшли носії Калібрів, тож очікувати можна в будь-який час. Все залежить від планів окупантів, положення військ, погодних умов”, – сказав він.

Ігнат зазначив, що незабаром Україна отримає від США чотири коплекси ППО Avenger, які посилять нашу систему протиповітряної оборони.

Втім, українській армії все ще дуже необхідні системи IRIS-T, NASAMS, SAMP-T, оскільки вони можуть суттєво протистояти балістичним ракетам.

“Avenger – це зброя, яка може допомогти на деяких ділянках фронту. Дальність невелика, близько 5 кілометрів. Це мобільний комплекс, озброєний ракетами Stinger. Вісім ракет можуть перебувати на ньому одночасно, також там є кулеметна установка”, – сказав Юрій Ігнат.

Днями Юрій Ігнат розповідав, що армія РФ знизила інтенсивність атак на Україну, оскільки, ймовірно, накопичує запаси ракет для нового масованого удару.


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