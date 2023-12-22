У польському уряді заявили про “прорив” у питанні блокади кордону з Україною

Заступник міністра інфраструктури Польщі Павел Ганчарж заявив, що зараз узгоджують останні деталі остаточної домовленості, яка має розв’язати проблему блокади на кордоні з Україною до Різдва.

Про це він сказав під час пресконференції після зустрічі зі своїм українським колегою Сергієм Деркачем, передає польське видання Wiadomosci.

Він розповів, що сьогодні в Києві відбулась тривала зустріч, яка, зокрема, стосувалась протесту на польсько-українському кордоні. За словами Ганчаржа, вона мала стати проривом у реалізації найважливіших вимог польських протестувальників.

«Ми узгоджуємо останні деталі, що призведе до остаточної домовленості», — сказав він.

Він також висловив сподівання, що згодом має відбутися зустріч між міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком і представниками страйкарів і що проблему блокади вирішать до Різдва.