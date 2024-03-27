Суспільство

У Польщі звільнили генерала, який відповідав за підготовку українських військових

27 Березня 2024 19:21
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польща
Генерал-лейтенант Ярослав Громадзинський / Фото: PAP

Польский генерал Ярослав Громадзинський, який брав участь у Міжнародній групі підтримки України, звільнений з посади командира Європейського корпусу.

Провадження у його справі порушила Служба військової контррозвідки, повідомляє RMF24.

Як йдеться у повідомленні, причиною відкликання Громадзінського став початок перевірки військової контррозвідки у зв’язку з “отриманням нової інформації про офіцера”.

Зокрема, йдеться про “розслідування щодо допуску до державної таємниці”. У польському оборонному відомстві зазначають, що на його місце призначать іншого офіцера.


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