У Польщі звільнили генерала, який відповідав за підготовку українських військових

Польский генерал Ярослав Громадзинський, який брав участь у Міжнародній групі підтримки України, звільнений з посади командира Європейського корпусу.

Провадження у його справі порушила Служба військової контррозвідки, повідомляє RMF24.

Як йдеться у повідомленні, причиною відкликання Громадзінського став початок перевірки військової контррозвідки у зв’язку з “отриманням нової інформації про офіцера”.

Зокрема, йдеться про “розслідування щодо допуску до державної таємниці”. У польському оборонному відомстві зазначають, що на його місце призначать іншого офіцера.