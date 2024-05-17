Суспільство

У Пентагоні заявили Україна може використовувати американську зброю лише на своїй території

17 Травня 2024 08:44
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пентагон
Ілюстративне фото / Getty Images

У Пентагоні не змінили своєї позиції стосовно застосування Україною американської зброї.

Про це під час брифінгу сказала речниця американського оборонного відомства Сабріна Сінгх.

У речниці спитали, чи змінили США свій підхід, який полягає в тому, що Україна може застосовувати американську зброю лише в межах своєї території, після початку російського наступу у Харківській області.

На це Сінгх відповіла, що позиція США залишилась незмінною.

“Так, ми не змінили своєї позиції. Ми вважаємо, що те обладнання, ті можливості, які ми надаємо Україні, які інші країни надають Україні, мають бути використані для того, щоб повернути українську суверенну територію”, – зазначила представниця Пентагону.

Вона додала, що США зробили свої прохання цього приводу “досить публічними”.

Сінгх зазначила, що глава Пентагону Ллойд Остін у своїх розмовах з українським міністром оборони Рустемом Умєровим обговорює, як найкраще використати надані засоби.

“І ми вважаємо, що це (має бути) в межах української території”, – додала вона.


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