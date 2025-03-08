Суспільство

У Нідерландах заборонили українські автономери
8 Березня 2025 19:11
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Ілюстративне фото / Фото Ukraine Pulse
Ілюстративне фото / Фото Ukraine Pulse

Уряд Нідерландів змінив правила для українських автомобілів – відтепер усі транспортні засоби з номерами України повинні пройти обов’язкову перереєстрацію та отримати місцеві номерні знаки.

Про це пише Ukraine Pulse.

Після 4 березня штрафування власників автомобілів відбуватиметься поступово. Влада навмисно запровадила м’який перехід, щоб українці мали достатньо часу для оформлення всіх документів.

Основні вимоги для реєстрації авто в Нідерландах:

Місцева страховка – іноземні поліси більше не визнаються, адже реєстрація здійснюється через нідерландські страхові бази.
Техогляд (APK) – має бути проведений безпосередньо в Нідерландах відповідно до місцевих стандартів.

Нові правила означають повну адаптацію українських автомобілів до нідерландського законодавства. Власникам авто радять заздалегідь подбати про всі необхідні документи, щоб уникнути проблем із законом.


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