Політика

У Мюнхені сьогодні розпочинається 59-та безпекова Конференція

17 Лютого 2023 14:09
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Сьогодні у Мюнхені у другій половині дня розпочнеться Конференція з безпеки. Це престижна зустріч політиків, експертів та журналістів, присвячена проблемам глобальної безпеки, яка щороку відбувається вже протягом 60 років.

Цього року головною темою переговорів стане війна в Україні, а також зміни, викликані у світі російським нападом на нашу країну рік тому. Учасники конференції також обговорять ситуацію в Ірані, питання розширення НАТО, вступ до Альянсу Швеції та Фінляндії, а також ситуацію в Африці.

Виступ Володимира Зеленського має стати першим заходом у рамках конференції.

Півгодинна панель за участю президента України, який приєднається до події по відеозв’язку, має відбутися одразу після вітального слова голови Мюнхенської конференції з безпеки Крістофа Хойсгена.

За словами організаторів, у триденній зустрічі у столиці Баварії мають взяти участь близько 40 глав держав та глав урядів. У Мюнхен прибудуть, зокрема, віце-президент США Камала Харріс, президент Франції Емманюель Макрон і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Цього року до Мюнхена не було запрошено ні російських, ні іранських представників влади, натомість прибудуть російські опозиціонери, зокрема, Гарі Каспаров та Михайло Ходорковський.


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