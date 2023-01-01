У Москві з ранку палає ресторан “Тарас Бульба”

У російській Москві стався невеличкий інцидент. Там спалахнув триповерховий ресторан української кухні “Тарас Бульба”.

За даними пропагандистів, інформація про пожежу в ресторані з’явилась орієнтовно о 8:32 за Києвом. Вогонь спалахнув в ресторані “Тарас Бульба” на вулиці Садовій-Самотечній, будинок 13/14, будівля 2.

Згодом вони уточнили, що площа загоряння зросла до 180 метрів квадратних та почали обвалюватись конструкції. Після цього пропагандисти писали, що масштаб пожежі збільшився до 200 метрів квадратних.