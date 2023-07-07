У Москві розгорнули ЗРК на законсервованому сміттєзвалищі 

Російські військові розгорнули додатковий зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир С-1” на законсервованому сміттєзвалищі “Саларьєво” у Новій Москві.

Про це повідомляє “The Insider”.

За даними видання на цьому полігоні твердих побутових відходів раніше вже була розміщена радіолокаційна станція (РЛС), але зараз з’явилися додаткові об’єкти: приміщення для військових, каністри з паливом і, вірогідно, боєприпаси.

Час від часу оператори переводять ЗРПК у бойове положення, це видно по обертанню радара і руху зенітних гармат.