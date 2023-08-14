Суспільство

“У місті зростає смертність” – радник мера Маріуполя

14 Серпня 2023 12:03
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маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі хворих людей виписують з лікарень, щоб вони помирали вдома, тим часом смертність у місті зростає, заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі Громадського радіо.

За словами радника, особливо важка ситуація у місті з інсуліном, якого не вистачає.

“І дуже розповсюджена практика – людям не дають помирати у лікарнях. Тобто їх тримають на будь-чому, а потім, розуміючи, що ситуація не покращиться, відправляють додому і люди помирають вдома”, – говорить Андрющенко.

Радник мера стверджує, що в місті постійно зростає смертність. За його даними, щотижня в місті вмирають близько 400 людей.

“Рік тому, після окупації і знищення міста, коли не було ще ні води, ні електрики, смертність становила приблизно 250 людей на тиждень. Це при тому, що начебто працює лікарня, начебто є “швидкі”. Загалом ця ситуація демонструє нестачу лікарів”, – каже радник мера.

За словами Андрющенка, у місті працює лише одна реанімація – у лікарні №2.

“Щодо медичної допомоги у Маріуполі, то у місті реально тільки померти і це в принципі все. По районах міста ще запустили вони нібито три лікарні, але їх лікарнями не назвеш, бо там немає стаціонарів”, – каже радник мера.


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