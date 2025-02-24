Техно

У Міноборони визначили місце, де створять полігон з розмінування за допомогою ШІ
24 Лютого 2025 15:50
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Фахівчиня з протимінної діяльності / Фото: Міноборони
Фахівчиня з протимінної діяльності / Фото: Міноборони

Міністерство оборони України разом із міжнародними партнерами визначило місце для створення полігону, де випробовуватимуть новітні технології розмінування, зокрема із застосуванням штучного інтелекту.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

На майбутню локацію виїхали представники Головного управління протимінної діяльності, Програми розвитку ООН, Мінекономіки та Національної асоціації оборонної промисловості. Вони оцінили наявну інфраструктуру та перспективи її використання для тестування інноваційних рішень у сфері розмінування.

За словами представниці Головного управління протимінної діяльності Ольги Дробот, це перший крок у межах створення випробувального полігону, який стане не лише майданчиком для тестування сучасних технологій, а й центром для напрацювання інноваційних рішень у сфері протимінної діяльності.

Очікується, що створення полігону допоможе значно прискорити процес гуманітарного розмінування, підвищити безпеку саперів і зменшити загрози для цивільного населення.


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