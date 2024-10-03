Техно

У Міноборони розповіли про нові повістки з QR-кодом
3 Жовтня 2024 10:31
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мобілізація
Додаток "Резерв+" на екрані смартфона / Фото: Укрінформ

Міноборони України планує найближчим часом запровадити новий формат повісток, які міститимуть QR-код. Наразі відбувається тестування їхньої функціональності.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в коментарі для DOU.

QR-код, розміщений на кожній повістці, дасть можливість через застосунок «Резерв+» миттєво перевірити чинність документа.

Для цього у мобільному застосунку з’явиться сканер, яким цей код можна буде відсканувати, щоб перевірити чинність документа, а також отримати низку інших даних.

Зокрема, можна буде дізнатися інформацію про дату та номер документа, особу, яка підписала повістку, територіальний центр комплектування (ТЦК), який її видав, а також призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, призов) та інші деталі.

У жовтні в “Резерв+” з’явиться сервіс рекрутингу з актуальними вакансіями у військових частинах для користувачів застосунку.

Новий сервіс допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вмінням і вподобанням. Будуть доступні як бойові, так і небойові позиції.


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