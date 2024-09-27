В жовтні у застосунку “Резерв+” з’явиться функція рекрутингу

Вже у жовтні у додатку “Резерв+” з’явиться сервіс рекрутингу, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, команда оборонного відомства ставила перед собою мету, аби застосунок “Резерв+” крім базової функції оновлення даних став інструментом, де військовозобов’язаний, призовник чи резервіст міг розв’язати свої питання у кілька кліків.

“І відкриття можливості обрати собі місце служби – один з важливих кроків, які ми робимо для цього. Поступово ми будемо покращувати функціонал сервісу. Тож чекатимемо відгуків користувачів про свій досвід”, – сказала Черногоренко.

Новий сервіс рекрутингу у “Резерв+” допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вмінням та вподобанням. Також при обранні будуть доступні як бойові, так і небойові позиції.

“На початку пошуку вакансії користувачам необхідно заповнити невелику анкету. На основі цієї інформації та обраних навичок система запропонує найбільш відповідні варіанти. Застосунок міститиме детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації у ЗМІ”, – пояснили у відомстві.

Застосунок Резерв+ почав свою роботу 16 травня, у день, коли набув чинності новий закон про мобілізацію. За цей час завдяки йому понад 3 мільйони українців змогли оновити свої дані та згенерувати військовий електронний документ.