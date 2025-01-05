У Міноборони РФ підтвердили наступ ЗСУ в Курській області

Сьогодні близько 9:00 за місцевим часом «з метою зупинити наступ російських військ на Курському напрямку» українські військові зробили «контратаку штурмової групи … з десантом у напрямку хутора Бердин», повідомили в російському військовому відомстві.

Раніше російські Z-блогери повідомили, що ЗСУ почали контрнаступ у Курській області. Глава Офісу президента України Андрій Єрмак сьогодні написав, що в Курській області «Росія отримує те, на що заслуговує».

Як пишуть російські ЗМІ, українські війська ведуть наступ від міста Суджа в бік села Велике Солдатське.

Крім того, російські воєнкори повідомляють, що нібито українські сили, попередньо, намагаються просунутися на північний схід від Суджі в районі села Руське Порічне і хутора Бердин.

Одночасно на Курщині противник також здійснює наступальні дії в напрямку державного кордону.

«Поки що без значних просувань, але є тенденція до нарощування зусиль», – повідомляють українські блогери.