У Мінцифри пояснили, чому після збою у роботі Київстару не працює нацроумінг

Абоненти «Київстар» не можуть перейти на інших операторів через внутрішній роумінг внаслідок збою, який нині ще триває. Так, проблема зі звʼязком вплинула і на інші сервіси, такі як нацроумінг.

Про це пресслужба Мінцифри повідомила в коментарі hromadske.

«Нацроумінг не працює через те, що мережа “Київстару” не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою», — йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що це тимчасова проблема, над якою активно працюють всі спеціалісти компанії «Київстар», щоб знову повернути звʼязок своїм абонентам. Найближчим часом вони відновлять надання послуг.

«Після розв’язання поточної проблеми ми обговоримо з усіма мобільними операторами, як надалі можна вберегтись від аналогічних ситуацій та захистити користувачів від неочікуваних проблем зі звʼязком», — додали в Мінцифри.