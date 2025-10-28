У Мерефі поліцейські розслідують ДТП, у якій травмувалася неповнолітня

У місті Мерефа Харківського району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала 17-річна дівчина. Про це повідомила поліція Харківської області.

Аварія сталася ще 26 жовтня близько 03:00 на вулиці Лесі Українки, але поліція повідомили про неї тільки сьогодні.

За попередніми даними, 18-річний водій автомобіля Nissan Primastar, рухаючись у напрямку вулиці Ветеринарної, не впорався з керуванням і врізався у паркан приватного будинку.

У салоні перебували двоє пасажирів – 17-річна дівчина та її одноліток. Внаслідок зіткнення дівчина отримала численні переломи. За словами очевидців, після аварії хлопці витягли постраждалу з машини й донесли до воріт подруги, яка викликала швидку допомогу. Зараз потерпіла перебуває у лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керування транспортними засобами на той самий строк.