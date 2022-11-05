У Мелітополі росіяни змушують дітей користуватися автоматами

Російські окупанти тероризують українських дітей в школах Мелітополя. Вони вчать користуватися зброєю 9-класників.

Про це повідомляє 24 канал.

У місцевих школах кожен день починається з обшуку. Учнів 9 – 11 класів ворожі війська вчать користуватися автоматами. Зброя на уроках тепер буденність для українців в окупованому місті. За словами Федорова, росіяни готують їх до вступу в якісь “добровольчі батальйони”.

Водночас у технікумах та університетах ворог створює формування, яке називає “юнармія”.

“Дуже смішно, як вони на своїх відео показують, як роблять присягу бійців “юнармії”. Жодного обличчя не показали”, – розповів Федоров.