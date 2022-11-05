Новини

У Мелітополі росіяни змушують дітей користуватися автоматами

5 Листопада 2022 16:55
35
мелітополь

Російські окупанти тероризують українських дітей в школах Мелітополя. Вони вчать користуватися зброєю 9-класників.

Про це повідомляє 24 канал.

У місцевих школах кожен день починається з обшуку. Учнів 9 – 11 класів ворожі війська вчать користуватися автоматами. Зброя на уроках тепер буденність для українців в окупованому місті. За словами Федорова, росіяни готують їх до вступу в якісь “добровольчі батальйони”.

Водночас у технікумах та університетах ворог створює формування, яке називає “юнармія”.

“Дуже смішно, як вони на своїх відео показують, як роблять присягу бійців “юнармії”. Жодного обличчя не показали”, – розповів Федоров.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
5 Листопада 2022 12:21
112

Збройні сили РФ перевантажені, “мобіки” йдуть на фронт без підготовки, – Британська розвідка

5 Листопада 2022 17:27
39

Іран зробив РФ залежною від своєї зброї й хоче допомоги у ядерній програмі, – ISW
5 Листопада 2022 16:55
35

У Мелітополі росіяни змушують дітей користуватися автоматами
5 Листопада 2022 14:29
85

Окупанти покинули Херсонську ОДА, в будівлі нікого не лишилося
5 Листопада 2022 13:19
109

Іран визнав, що передав дрони до Росії 

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Большая несвоевременная глупость

Юрій БУТУСОВ

Одна з найкращих диверсійних операцій ГУР МО під час війни

Александр КИРШ

Цивилизация: проверка на вшивость 

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

Віталій ПОРТНИКОВ

Мощи князя Потемкина

Александр КИРШ

Исторический феномен: нашествие на коленях

усі думки