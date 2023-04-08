У Мелітополі міліціянти з собаками влаштували полювання на партизан

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські війська продовжують тероризувати мирне населення. Після серії потужної “бавовни” загарбники влаштували в місті полювання на партизанів.

“Окупантам у Мелітополі знову повсюди здаються партизани. Прямо зараз десятки поліцаїв з собаками в черговий раз обшукують одну з багатоповерхівок у центрі міста”, – написав мелітопольський міський голова Іван Федоров.

Він зазначиа, що терор мирних громадян аж ніяк не допоможе знизити народний спротив.