Кримінал

У Мелітополі блекаут

29 Березня 2023 07:48
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мелітополь

У Мелітополі зазнали пошкоджень енергооб’єкти внаслідок обстрілу з боку збройних сил України, подачу електроенергії припинено. Про це пише “Інтерфакс”, посилаючись на повідомлення місцевих екстрених служб.

“Пошкоджено об’єкти системи електропостачання. У Мелітополі та деяких найближчих селищах аварійно припинено подачу електроенергії”, – сказав представник екстрених служб.

Аварійні служби ведуть відновлювальні роботи.

Сьогодні вранці було завдано удару по локомотивному депо Мелітополя, є руйнування.


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