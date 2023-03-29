У Мелітополі блекаут

У Мелітополі зазнали пошкоджень енергооб’єкти внаслідок обстрілу з боку збройних сил України, подачу електроенергії припинено. Про це пише “Інтерфакс”, посилаючись на повідомлення місцевих екстрених служб.

“Пошкоджено об’єкти системи електропостачання. У Мелітополі та деяких найближчих селищах аварійно припинено подачу електроенергії”, – сказав представник екстрених служб.

Аварійні служби ведуть відновлювальні роботи.

Сьогодні вранці було завдано удару по локомотивному депо Мелітополя, є руйнування.