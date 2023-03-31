Суспільство

У Литві українських біженців порівняли з окупантами

31 Березня 2023 07:51
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біженці, Литва

Голова литовської державної мовної інспекції Аудрюс Валотка у розмові з порталом LRT повідомив, що українським біженцям, які мешкають на території країни, потрібно вивчити литовську мову. Це необхідно для того, щоб скласти іспит на знання литовської мови.

За його словами, жителі Литви мають бути «вибагливішими» і у будь-який спосіб захищати рідну мову. Якщо хтось не вважає, що литовська мова йому потрібна, то такі наративи ми чули цілі десятиліття від колоністів, від росіян.

«Коли теж саме кажуть воєнні українські біженці литовці відразу згадують, де і коли вони чули подібні вислови. Так говорили окупанти», – наголосив Валотка.


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