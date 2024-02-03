У Лисичанську обстріляли пекарню, є загиблі

Із Лисичанська надходять повідомлення про обстріл пекарні.

За твердженням призначеного Росією “глави ЛНР” Леоніда Пасічника, внаслідок обстрілу троє людей постраждали. Пасічник пише, що “ще кілька десятків мирних жителів можуть залишатися під завалами”.

У військовій комендатурі окупованого Лисичанська повідомили РІА “Новости”, що під завалами можуть перебувати до 40 осіб. За інформацією співробітників військової комендатури, внаслідок обстрілу пекарні загинуло двоє людей, ще шестеро перебувають у лікарні.