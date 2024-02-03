Кримінал

У Лисичанську обстріляли пекарню, є загиблі

3 Лютого 2024 17:51
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лисичанськ
Пекарня у Лисичанську / Скріншот з відео РІА Новості

Із Лисичанська надходять повідомлення про обстріл пекарні.

За твердженням призначеного Росією “глави ЛНР” Леоніда Пасічника, внаслідок обстрілу троє людей постраждали. Пасічник пише, що “ще кілька десятків мирних жителів можуть залишатися під завалами”.

У військовій комендатурі окупованого Лисичанська повідомили РІА “Новости”, що під завалами можуть перебувати до 40 осіб. За інформацією співробітників військової комендатури, внаслідок обстрілу пекарні загинуло двоє людей, ще шестеро перебувають у лікарні.


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