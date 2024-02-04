Reuters: У Лисичанську вдарили по ресторану “Адріатика”

Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії повідомило, що його співробітники витягли тіла 28 осіб з-під завалів після атаки української армії на будівлю пекарні в місті Лисичанськ у Луганську.

Міністерство поділилося відео, на якому рятувальники піднімають двох закривавлених людей на ноші і виносять їх у темряві з руїн будівлі. Раніше міністерство повідомило, що його співробітники врятували 10 осіб і передали їх лікарям.

Як передає Reuters, за дизайном і кольором будівлі, а також за знаком, що збігається з файловими знімками місцевості, вдалося підтвердити місце розташування окремого денного відео, яким поділилося міністерство надзвичайних ситуацій. На картах Google воно збігається з місцем розташування ресторану “Адріатика” на вулиці Московській у Лисичанську. Однак Reuters не змогло незалежно перевірити ні дату зйомки, ні інші деталі повідомлення. Українська влада не робила жодних заяв з приводу інциденту.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що під час атаки в будівлі перебували “десятки мирних жителів” і що було використано західну зброю. Підконтрольний Росії Луганський інформаційний центр повідомив, що Україна обстріляла пекарню з високомобільної артилерійської ракетної системи (HIMARS), що поставляється США.