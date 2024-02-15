Суспільство

У Львові пошкоджені об’єкти обленерго через російську атаку – Міненерго

15 Лютого 2024 11:34
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Львів, енергетика
Пошкоджена інфраструктура оператора системи розподілу електроенергії у Львові / НЕК Енергоатом

Внаслідок російської атаки вранці 15 лютого пошкоджена інфраструктура оператора системи розподілу електроенергії у Львові.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

“Внаслідок удару у Львові суттєво пошкоджено кілька об’єктів оператора системи розподілу, зокрема трансформаторну підстанцію. Знеструмлено об’єкт інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, через обстріл на Донеччині 14 лютого сталася пожежа на вуглевидобувному підприємстві. Відключалися повітряні лінії електропередачі, внаслідок чого знеструмились побутові споживачі та шахта, у якій перебувало 50 працівників.

Гірників було виведено на поверхню. Протягом двох годин займання ліквідовано, усіх споживачів заживлено.


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