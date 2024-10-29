У Києві викрили канал контрабанди наркотиків

Правоохоронці викрили у Києві канал контрабанди наркотиків із країн Західної Європи до України.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники спільно з поліцейськими провели 10 обшуків у підозрюваних у контрабанді наркотиків і вилучили 800 г кокаїну, 2 кг канабісу, галюциногенні гриби та 5 млн грн у різній валюті. Вартість вилученого на “чорному” ринку перевищує 6 млн грн.

“Наркодилери переправляли кокаїн із країн Західної Європи до України в упаковках кави та продавали його через Telegram. Оплату приймали безготівково, готівкою та в криптовалюті. Щомісяця вони заробляли на цьому понад 5 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Чотирьох підозрюваних затримали, одного організатора розшукують за кордоном. Фігурантам справи загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.