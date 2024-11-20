Суспільство

У Києві посилили заходи безпеки
20 Листопада 2024 09:31
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київ
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Києві регулярно проводять навчання для підвищення безпеки столиці та її мешканців. Ці тренування включають перевірку транспорту, документів, а також демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

Київська міська військова адміністрація інформує про це через Телеграм. Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що безпека Києва та захист його жителів потребують постійного вдосконалення навичок та взаємодії всіх структур, відповідальних за оборону столиці. 

“В умовах війни групи сил оборони Києва у співпраці з КМВА, патрульною та національною поліцією, а також іншими підрозділами регулярно проводять тренування. Ці вправи включають розгортання тимчасових блокпостів, установку обмежувальних знаків та інженерних загороджень”, — пояснив Попко.

За його словами, основною метою навчань є удосконалення системи управління, організації та взаємодії для забезпечення громадської безпеки, особливо у разі загострення ситуації, а також вжиття заходів для захисту цивільних осіб. Попко також підкреслив, що такі тренування будуть проводитися системно, адже вони є важливою частиною підготовки до захисту Києва та його мешканців від можливих загроз.


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