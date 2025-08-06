У Києві до 32 зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки 31 липня

Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 31 липня зросла до 32 осіб. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, ще один постраждалий — чоловік із тяжким пораненням шиї — помер у лікарні.

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня Росія завдала масованого удару по Україні, випустивши понад 300 дронів і 8 ракет. Основним напрямком атаки була столиця. У Святошинському районі одна з ракет влучила в багатоповерхівку, зруйнувавши цілий під’їзд.

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Загалом у Києві пошкоджено понад 100 об’єктів, серед яких житлові будинки, дитячі садки, школи, медичні установи й університет. Пошуково-рятувальні роботи завершилися 1 серпня.