У Києві чоловік задушив дружину та намагався скоїти самогубство

У Шевченківському районі Києва чоловік задушив дружину під час конфлікту, написав прощальну записку та намагався вкоротити собі віку. Підозрюваного затримали.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі та поліції Києва.

За даними слідства, чоловік мав чимало боргів через кредити. Через фінансові труднощі він посварився з 45-річною дружиною та задушив її. Після цього написав прощальну записку, в якій зізнався у злочині та намагався накласти на себе руки.

Реклама

Реклама

Як розповіли в поліції, 54-річний зловмисник одружився із 45-річною потерпілою близько пів року тому й жінка переїхала до столиці з Одеси.

“Упродовж всього подружнього життя між чоловіком та жінкою постійно виникали конфлікти через ревнощі та побутові проблеми. Відтак, під час чергової сварки чоловік кинув потерпілу на ліжко та задушив її руками”, – розповіли в поліції.

Підозрюваного затримали. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства дружини. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 КК України. Санкція за статтею – від 7 до 15 років позбавлення волі.